La fille de Mirianne Brûlé brille sur de nouvelles photos professionnelles

La ressemblance avec sa fille n'est-elle pas frappante? Dans la section des commentaires, celle-ci précise que, bien qu'elle partage effectivement certains traits avec Camila, son sourire lui vient directement de son papa, le chef cuisinier argentin Leo Manzur. Rappelons que ceux-ci se sont séparés l'été dernier, après tout près de 5 ans de vie commune.

Très active sur les réseaux sociaux, Mirianne partageait récemment à ses abonnés plusieurs vidéos et photos d'une retraite fort méritée en Inde, qu'elle a effectuée en solo pour se ressourcer. Remplie de gratitude, celle-ci se confiait qu'elle sentait qu'il « y aura certainement un avant et un après cette retraite, tellement d’apprentissages, de découvertes et de belles rencontres dans un lieu mystique et magique comme l’Inde. Il n’y a pas d’autres mots que reconnaissance 🙏 plein de petites graines qui germent en moi et qui vont continuer de grandir après la retraite et qui me font sentir encore plus alignée avec qui je suis et qui je veux devenir. »