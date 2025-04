La fille de Gregory Charles brille dans une tenue de bal

Samedi, Gregory Charles et sa fille Julia ont assisté à la 9e édition du Bal Père/Fille au profit de Fillactive, un organisme communautaire qui a pour mission d'amener les adolescentes à être actives pour la vie.

L'évènement a été un immense succès. Un montant exceptionnel de 1 019 839 $ a été amassé lors de cette soirée au Grand Quai du Port de Montréal!

Julia, âgée de 13 ans maintenant, avait enfilé une superbe robe de bal verte et a dansé avec son papa jusqu'à tard dans la soirée.

Voyez la photo au bas de l'article.

Notons que la maman de Julia est Nicole Collet. Découvrez une photo de famille ici.

Précisons que Gregory Charles présente actuellement son spectacle Gospel Live dans différentes églises à travers le Québec jusqu'à la fin du mois d'août. Dans ce concert, pendant lequel l'artiste est accompagné par le Choeur Nouveau, vous pourrez entendre des airs emblématiques, comme « Oh Happy Day «, « Amazing Grace », « I’m On My Way » et « Done So Much For Me ». Consultez le calendrier complet ici.