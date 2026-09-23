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La fille de Catherine Renaud débute sa carrière d'actrice dans ce projet important

Vous pourrez la voir dès vendredi.

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La fille de la comédienne Catherine Renaud, Marguerite, suit les traces de sa mère.

En effet, la jeune fille a débuté sa carrière d'actrice à l'âge de 9 ans.

Elle a récemment tourné dans le film très attendu Pauline Julien : Femme pays aux côtés de Suzanne Clément, qui tient le rôle-titre.

Marguerite y interprète Marie, la fille de l'icône de la chanson québécoise.

Son fier papa, Mario Mercier, a partagé quelques images sur ses réseaux sociaux, dont un cliché de l'enfant lors du tournage, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Découvrez aussi ci-dessous nos photos de Marguerite en compagnie de ses parents sur le tapis rouge de la première du film, qui a eu lieu cette semaine à Montréal.

Le long métrage suit la chanteuse Pauline Julien autant dans ses triomphes sur scène, dans ses prises de position pour l'émancipation du pays du Québec, que dans des moments d'intimité absolue auprès de ses enfants, mais surtout, au cœur de son histoire d'amour incandescente avec Gérald Godin.

Pauline Julien : Femme pays prend l'affiche ce vendredi 25 septembre à travers le Québec.

Mentionné dans cet article

Photo de Catherine Renaud
Catherine Renaud

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