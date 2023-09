La conjointe de Stéphane Rousseau souligne 3 ans d'amour avec des mots tendres

Stéphane Rousseau et sa conjointe, Chantal Girouard, filent le parfait bonheur depuis maintenant trois ans.

C'est pourquoi celle-ci a utilisé sa tribune sur les réseaux sociaux pour souligner cette étape importante de leur relation, en partageant des mots tendres à l'égard de sa douce moitié.

Elle écrit : « 3 ans de complicité, simplicité et rigolades! 🤍

C’était pendant la panique mondiale … Covid oblige, on s’est formé notre petite bulle à nous… mes journées sont soudainement devenues plus douces et plus drôles !

Combien de fois tu m’as entendu dire : c’est beau ici, on est bien ici!

C’est grâce à nous ! 👩🏼‍🤝‍👨🏻👨‍👩‍👧‍👦🐶

Ouiiii à … des baignades et des couchers de soleil dans notre cour, des rides de vélos les tresses au vent, des vacances flambant nues, célébrer et regarder nos enfants vieillir, nos cafés dans nos matching tasses, des moscow mule en jouant à la pétanque, des siestes d’après-midi, travailler ensemble, des soupers entre amis et longue vie à Polo et Janine.

Je t’aime my love ♥️♥️♥️ »

La publication est accompagnée de magnifiques photos du couple, dans différents contextes. Impossible de ne pas remarquer leurs sourires radieux!

Voyez la publication ci-dessous.

Nous leur souhaitons de nombreuses années de bonheur!

Rappelons que nous pourrons retrouver Stéphane Rousseau dans la quotidienne STAT dès lundi, le 11 septembre à 19 h sur ICI Télé. Il nous parlait de ce grand retour ici.

Celui-ci sera aussi de la nouvelle saison de Chanteurs masqués où il sévit comme juge-enquêteur et comique depuis les débuts de l'émission musicale. Chanteurs masqués sera présentée dès le dimanche 17 septembre à 19 h à TVA.