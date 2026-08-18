Kim Rusk pose avec sa fille Billie et elles sont magnifiques!

Ce lundi avait lieu la première de La maison des vilains, alors que dix candidats tout étoile de la téléréalité au Québec ont défilé sur un tapis rouge organisé pour l'occasion.

Plusieurs invités de marque ont aussi tenu à participer à l'événement organisé par Bell Média et Crave.

Parmi ceux-ci, on retrouvait Kim Rusk, qui était accompagnée de sa fille Billie, maintenant âgée de 7 ans. La petite, qui avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, était adorable dans sa petite robe rouge et ses bottillons noirs. Elle arborait aussi des tresses dans sa belle chevelure châtain.

Les deux femmes ont posé en compagnie de Maripier Morin, qui anime La maison des vilains, et Laurie Doucet qui est l'une des vilaines de la téléréalité.

Voyez leur portrait ci-dessous.

Avouez que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre!

Rappelons que l'on retrouvera Kim Rusk à la barre des Vendredis OD, à compter du vendredi 11 septembre à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

Les deux premiers épisodes de La maison des vilains seront quant à eux offerts sur Crave à compter de ce mercredi. Lisez nos impressions ici.