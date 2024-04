Kim et Marc-Antoine de L'amour est dans le pré sont-ils toujours en amour?

Après que Lili ait donné de ses nouvelles à la suite de la diffusion du dernier épisode de L'amour est dans le pré (lisez le tout ici), nous nous sommes demandé si Kim et Marc-Antoine, un autre des trois couples formés cette année, filaient aussi toujours le parfait bonheur. Il faut dire que le dernier épisode a été filmé en février dernier, donc plusieurs semaines se sont écoulées depuis.

C'est avec joie que l'on découvre sur la page Instagram de Kim que les tourtereaux sont toujours aussi amoureux. En plus de photos à la ferme, puis dans un bar, la jeune femme a partagé le cliché pris lors des retrouvailles au Manoir du lac William en écrivant : « Immortaliser une des seul fois ou on a été vraiment tout beau tout propre🤩❤️ ».

Elle a d'ailleurs reçu beaucoup d'amour de la part de sa communauté et d'anciens participants de L'amour est dans le pré. Audreyann, prétendante de Jayson de la saison 8 et maintenant maman d'une petite fille avec l'agriculteur, indique entre autres : « Well done gurl 🧡🌾 je vous souhaite bin de l’amour et du bonheur ! ».

Puis, Gabrielle, une autre des prétendantes de Marc-Antoine cette saison, indique de son côté : « Les plus beaux! Je m’ennuie déjà! 🫶🏼 ».

On souhaite longue vie à ce couple énergique!