« C’est loin d’être facile de se faire juger par la société » : Lili revient sur son parcours à L'ADLPRE

L'amour est dans le pré a créé trois couples cette année : Sabrina et Mélanie, Marc-Étienne et Kim ainsi que Lili et Benjamin.

Si Benjamin avait davantage de doutes lors de son voyage au Mexique avec sa prétendante, ceux-ci se sont lentement dissipés à son retour au Québec et ils forment aujourd'hui un couple heureux avec Lili.

Suite à la diffusion du dernier épisode la semaine dernière, la jeune femme a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de commenter son aventure, qu'elle qualifie de « belle et merveilleuse ».

« C’est avec courage et conviction que j’ai sauté pieds joints dans l’aventure dans laquelle j’ai joué la carte de l’authenticité car après tout, y a-t-il quelque chose de plus fort qu’un être humain vulnérable, qui se dévoile et s’assume ? Cette aventure a faire naître en moi une gamme d’émotions que je ne croyais pas possible haha mais je les ai toutes accueillies et pour ça, mauzus que je suis fière de moi ! »

Elle ajoute : « C’est loin d’être facile de se faire juger par la société, mais si c’était le prix à payer pour être la personne que je suis aujourd’hui, ce n’est pas cher payé 🫶🏼 ».

Mentionnons que le commentaire « négatif » le plus récurrent qu'elle recevait sur les réseaux sociaux était qu'elle était un trop peu énergique pour lui. Certains ont même laissé entendre que Benjamin aurait mieux fait de choisir une autre candidate plutôt qu'elle, ce qui ne doit pas, effectivement, être agréable à lire.

Lili termine sa publication en disant : « C’est avec un amour inconditionnel que je remercie les personnes qui m’ont accompagnées dans ce grand parcours; Benjamin et la famille, la production, les amis et les participants de cette année ♥️ ».

Rappelons qu'une 13e saison de L'amour est dans le pré a été annoncée. Les agriculteurs et agricultrices intéressé.e.s à participer à l'expérience peuvent s'inscrire ici.