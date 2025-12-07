Karine Gonthier-Hyndman a donné naissance à son premier enfant dimanche soir à 2 h du matin.

La comédienne a remporté le premier prix de la soirée au Gala Québec Cinéma pour son rôle dans Deux femmes en or.

C'est la réalisatrice Chloé Robichaud qui avait été mandatée pour aller récupérer le trophée sur scène en son nom.

« Elle va très bien. Elle nous écoute de son lit d'hôpital en ce moment. Elle dit : "C'est une petite ironie du sort de gagner un bébé et un prix le même jour, surtout après avoir souvent tremblé, comme beaucoup de mes consoeurs, à l'idée de devoir choisir entre le métier d'actrice ou celui de mère. Le bébé, je le dois à mon chum, en tout cas en partie. Merci, mon Max Wolf. »

On félicite Karine Gonthier-Hyndman et son conjoint. Voyez une photo du couple dans cet article.

L'actrice a rendu un bel hommage à ses collègues sur le projet, dont une au métier bien particulier. « À celle qui travaille dans l'ombre, qui sculpte, tisse et discipline ce que Dieu lui-même a refusé d'assumer, celle qui m'ont dit un jour : "on va te faire Ça propre, mais crédible, Sarah Tremblay, perruquière de mon poil de vulve, je te dis merci, sans toi je ne me serais jamais sentie aussi libre. »

Notons que le film Deux femmes en or est disponible en vidéo sur demande.