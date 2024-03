Juste pour rire à l'abri des créanciers : Serge Postigo réagit

« Ça fait énormément de peine. », nous confie Serge Postigo en entrevue. Dans l'intimité du studio de répétition de Les Producteurs, comédie musicale qu'il met en scène, la réaction de l'ex-vice-président du Groupe Juste pour rire est sincère.

Juste pour rire était un battement de cœur culturel qui ponctuait chaque année depuis 1983. C'était une entreprise audacieuse, c'était une entreprise visionnaire, c'était une entreprise qui osait, qui bousculait, qui y allait, qui proposait, et voilà...

« Ça a donc été vendu en 2018 et voilà… Six ans plus tard, [c’est] terminé. », observe Postigo. Occuper un poste aussi important au sein du Groupe aura certainement été marquant dans la carrière du comédien et metteur en scène. Selon un article de Luc Boulanger pour La Presse en 2017, c'est d'ailleurs Rozon qui aurait couvert les frais de scolarité du EMBA de Postigo à McGill, à cette époque. La formation de gestion sert encore à l'artiste dans son quotidien.

« Mal m'en prendrait de vouloir donner une raison sur ce qui est arrivé, mais je peux juste constater, malheureusement, ce qui en est : c'est que là, pour la première fois depuis 1983 - si j'exclus évidemment la pandémie où la terre a arrêté de tourne - il n'y a pas de festival. Juste pour rire est sous respirateur, aux soins intensifs. Et on ne sait pas s'il va s'en sortir et je trouve ça dommage. »

« Ça doit être une leçon pour tout le milieu culturel. ». Cette réflexion dont nous fait part Serge Postigo n'a pas la couleur d'un sermon, mais bien le caractère d'une vision optimiste. Il s'explique : « Une entreprise, ce n'est pas des murs, ce n'est pas des bureaux, ce n'est pas des acquis, ce ne sont pas des actifs, ce sont des gens. On ne gère pas des murs, on ne gère pas des bureaux, on gère des gens. »

Des gens, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à quel est l'actif des gens qui font en sorte que cette entreprise ou une autre est là où elle est. Et peut-être qu'on a une réflexion culturelle générale à se poser tous là-dessus.

Rappelons que malgré l'annonce du Groupe Juste pour rire, qui doit annuler sept spectacles en plus de son festival, certains artistes tentent de sauver leurs représentations. Lisez-en plus sur le sujet dans l'article suivant.