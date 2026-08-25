Julie St-Pierre révèle avoir un cancer de la peau

L'animatrice Julie St-Pierre a annoncé sur les ondes de Rouge être atteinte d'un cancer de la peau.

« Mon dermatologue a découvert un carcinome basocellulaire sur mon front. Mais je vous rassure, c'est le cancer de la peau le plus fréquent. Il se développe lentement sur les zones exposées au soleil, comme le visage ou le cou. Il est peu agressif, il ne donne presque jamais de métastase et se soigne très bien lorsqu'il est détecté tôt. Le mien mesurait 3 mm », dit-elle d'abord.

Elle ajoute : « Ce n'est pas la première fois que je me fais enlever un grain de beauté suspect. Je suis suivie en oncologie et en dermatologie depuis plus de 5 ans. Ma médecin m'a dit la semaine dernière que ce ne serait sûrement pas le dernier grain de beauté problématique que je découvrirais parce que je suis à risque. Pourquoi? Parce qu'entre l'âge de 15 et 23 ans, je suis allée dans les salons de bronzage plusieurs fois par semaine. »

Elle tient à mettre en garde le public. « Si ça peut vous servir de rappel aujourd'hui, tant mieux. Pas sur un ton moralisateur, mais vraiment dans une optique bienveillante. Protégez-vous du soleil, crémez vos enfants, et pas juste l'été, mais toute l'année. »

Voyez l'extrait de son intervention à la radio au bas de l'article.

Le cancer de la peau est devenu un sujet important dans les médias depuis quelque temps et c'est tant mieux!

Le documentaire La face cachée du soleil, animé par Sophie Thibault et Marie-Eve Richard-Tougas, a fait grand bruit lors de sa diffusion sur les ondes d'ICI Télé ce printemps, et depuis, plusieurs vedettes ont confié avoir eu ce genre de cancer, dont François Lambert, tout récemment. Nous vous conseillons vivement ce visionnement sur l'Extra d'ICI Tou.tv.