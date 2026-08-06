François Lambert apparaît le visage meurtri sur ses réseaux sociaux : il s'explique

Mercredi, François Lambert s'est présenté dans son live quotidien avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, le visage en piteux état.

Il a rapidement donné des explications pour son bandage sur le nez et son oeil meurtri : « Je n'ai pas mangé une volée », dit-il d'abord.

« C'est comme ça que je suis amanché... Je suis beau, hein? Ça, c'est l'abus de soleil quand on est jeune. Je regarde les tan line, puis "le soleil, c'est pas dangereux pour la santé", bien, c'est ça que ça m'a donné, moi : un bouton cancéreux sous le nez. Il a été enlevé hier », raconte-t-il.

20 points de suture pour l'enlever et j'ai tout le nez refait. [...] Vous pouvez voir que je suis assez amoché.

Malgré tout, il indique que ce n'est pas un cancer dangereux. « Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est ce qu'on m'a dit et j'ai pris des photos puis j'ai parlé avec les engins d'intelligence artificielle. »

Lorsqu'une dame lui demande pourquoi il montre cela sur ses réseaux sociaux, il répond : « Je suis en live tout le temps. Je suis en live depuis plus de 5 ans. Si je ne suis pas là pour vous jaser comme je le fais à tous les soirs, que je fais juste vous répondre, vous allez vous demander : "qu'est-ce qui se passe?" [...] Je suis comme ça pour les deux prochaines semaines. Je ne me cacherai pas pour avoir honte. Au contraire, je pense que le fait d'en parler, le fait de savoir que c'est sérieux, les nouveaux boutons qui nous poussent sur le corps, de les faire vérifier rapidement. J'ai été pris extrêmement rapidement et il est enlevé. »

Nous souhaitons à François Lambert que sa guérison se fasse rapidement et sans embûche!