Julie Snyder souligne une grande réussite dans la vie de son fils

Ce vendredi, l'animatrice et productrice Julie Snyder a partagé sur les réseaux sociaux une touchante publication, dans laquelle est rend hommage à son fils Thomas Snyder-Péladeau.

Récemment se tenaient à l'Université Laval les 15e Jeux de la science politique, qui regroupe des étudiants provenant de 10 universités du Québec et francophones hors-Québec et où ceux-ci doivent se mesurer à 10 épreuves sur le thème de la politique. Dans la catégorie « quiz », à laquelle participaient Thomas et deux coéquipiers, ceux-ci ont remporté la médaille d'or.

Pour souligner cette réussite et l'implication de son fils - puis par extension, de tous les jeunes - dans le monde de la politique, Julie écrit :

« Quand il était petit, j’ai inscrit Thomas à des cours de hockey, soccer, patin, tennis, skis etc. J’avais beau l’encourager en sport, j’ai compris, à l’aube de son adolescence, que Thomas ne voulait pas devenir un champion de football ou autre sport. Sa force c’était la culture générale et ses connaissances géo-politiques. Thomas ne sera jamais celui qui patine fort dans les coins mais il est capable de dire combien il y a de coins dans un hexagone. Thomas n’arrêtera pas les rondelles de Demidov mais il connaît l’alphabet Russe et peut nommer toutes les provinces soviétiques. Alors que Thomas était plus jeune je m’inquiétais du temps passé devant l’ordinateur mais, entre 2 jeux vidéos, ils regardait beaucoup de documentaires sur YouTube, et il y nourrissait sa curiosité.

Avec l’accord de Thomas, je partage ça avec vous parce que comme parent c’est pas toujours évident. C’est pas toujours rose comme ce qu’on publie sur les Réseaux sociaux. Comme d’autres ados, Thomas a vécu des turbulences qui ont affecté son équilibre. Il a vécu des échecs, et reçu des passes qui n’étaient pas « drettes sur la palette ». Thomas a déjà touché le fond mais il a su rebondir. Je suis une mère qui dompte ses tourments et qui a juste le goût d’être fière non pas de sa réussite mais de son parcours. Je sais qu’il y aura d’autres épreuves mais quand la vie te fait du bien faut en profiter.

Et comme Thomas adore la philosophie je finis en citant Platon "La victoire sur soi est le plus grande des victoires". »

Retrouvez la vidéo complète en bas de cet article.

Comme c'est touchant! On apprécie beaucoup la complicité mère-fils de Thomas et de Julie. Précisons que le jeune homme de 20 ans est actuellement étudiant en droit à l'Université de Montréal.

Rappelons que, tout récemment, Julie Snyder a dévoilé une toute nouvelle émission conçue par sa boîte de production. Les détails ici.