Julie Ringuette pose pour la campagne NOEUDVEMBRE : elle est magnifique!

Julie Ringuette, qu'on adore détester présentement dans la série Alertes grâce à son interprétation de la capitaine Valérie Murphy, a révélé sur son Instagram qu'elle faisait partie des 40 ambassadrices et ambassadeurs de la campagne NOEUDVEMBRE 2026.

La comédienne et chanteuse, qui jouera en décembre dans la comédie musicale Grease, a posé pour l'occasion devant la lentille de la photographe de talent Andréanne Gauthier. On peut dire qu'elle est totalement époustouflante avec ses cheveux longs bouclés, vêtue d'un veston et de talons hauts noirs. Vous pouvez la voir au bas de l'article.

Mais le plus important, c'est le témoignage qu'elle a livré avec son cliché.

« Je prends parole pour la santé des femmes depuis toujours, mais le cancer n’a pas de sexe de préférence. Il touche les femmes, il touche les hommes. Mon oncle a reçu un diagnostique et a survécu! »

Me voici donc avec le noeud papillon 🦋 .

La comédienne joint ainsi sa voix à celles de plusieurs personnalités québécoises, dont le chanteur country Matt Lang, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier et l'excellent comédien Sam-Éloi Girard (Sur le fil), qu'on peut aussi voir dans la vidéo de la publication ci-bas.

Rappelons que, chaque année durant le mois de novembre, cette campagne signée PROCURE vise à inviter la population et les entreprises à porter le populaire noeud papillon et surtout, à parler ouvertement du cancer de la prostate. Les fonds recueillis servent à soutenir les personnes touchées par la maladie et à faire avancer la recherche au Québec.

Pour contribuer à la cause, visitez boutique.procure.ca.