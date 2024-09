Julie Ringuette change de tête et ça lui va à ravir

Julie Ringuette et Pascal Morrissette ont eu un été très chargé, si bien qu'à l'arrivée de l'automne, le couple chouchou a décidé de s'offrir une séance de soins capillaires bien méritée.

En fait, la comédienne explique dans une story sur Instagram qu'avec la fermeture de la chaîne WKND 99,5, où oeuvrait son conjoint, la fin de son mandat dans le spectacle Waitress, l'inondation de leur sous-sol et la rentrée scolaire de leurs filles, ils se sont un peu oubliés. « On est devenus laids! » déclare alors Pascal, avec une pointe d'humour.

Le couple s'est donc dirigé vers le salon Style en Tête Salon-Spa, où la principale intéressée a pu balayer du revers de la main sa repousse plus foncée pour raccourcir sa longueur et adopter un joli blond cendré, l'une des couleurs automnales du moment. Le résultat final est certainement sublime et insuffle une belle luminosité à la coupe, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous :