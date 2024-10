Julie Bélanger accueille un nouveau membre dans sa famille

Alors que la saison automnale bat son plein, de nombreuses personnalités connues partagent sur leurs réseaux sociaux leurs virées dans les vergers et leurs aprÚs-midis confortablement emmitouflés, en famille. Julie Bélanger, de son cÎté, a choisi d'agrémenter la sienne!

Ainsi, avant d'affronter les sombres et frisquets mois hivernaux, Julie Bélanger et son conjoint Ken Shuglo ont décidé d'ajouter un peu de douceur et de chaleur à leur quotidien en l'enjolivant d'un nouveau membre poilu! Alors que le couple vivait déjà avec un petit chien, un joli Aussie Doodle Miniature, ainsi qu'un chat nommé Bubu, les deux tourtereaux ont voulu profiter d'un éniÚme élan de zoothérapie. En effet, via une story sur Instagram, l'animatrice a révélé à ses abonnés qu'elle agrandissait sa famille. Le couple a décidé d'adopter un charmant chiot, un petit berger australien.

Son nom? Patsy BĂ©langer-Shuglo. On craque tellement il est mignon! Voyez une photo ci-dessous :