Guylaine Tanguay a un rituel plutôt inusité avant d'entrer sur scène

Ce vendredi, c'était un épisode spécial sous le signe du country qui nous attendait à Ça finit bien la semaine. Pour l'occasion, le plateau a notamment reçu la visite de la reine du country elle-même, Guylaine Tanguay.

Depuis de nombreuses années, la chanteuse parcourt le Québec et se produit dans une foule de salles, avec un succès renouvelé. À ce propos, si la plupart des artistes ont des rituels pour les aider avant d'entrer sur scène, celui de Guylaine avec ses musiciens est plutôt... inusité! Elle explique, devant un public en studio d'ores et déjà conquis :

« Ça c'est sérieux. En fait, moi je ne me réchauffe pas la voix, je ne sais pas comment faire. Je ne sais rien de ça. Moi, je me prépare dans ma loge et après ça, c'est "Là les gars, sortez de la loge." Je n'ai que des gars musiciens. Et je fais le tour de toutes les flies, de tout le monde. Ben, les flies, les zippers! C'est juste parce que des fois, des gars, ça oublie ça! La seule fois dans ma vie que je ne l'ai pas fait, parce qu'il y a eu un truc technique, ça a changé les plans et là on est tous rentrés sur scène, je me suis tournée et mon bassiste avait la fly baissée. Et ça me fait tellement rire ce genre d'affaire-là! Pour vrai, je ne peux pas retenir ça. Je ne suis pas capable, je suis en direct! Là j'ai fini ma chanson quand même et là après ça j'ai souhaité la bienvenue aux gens. Et là j'ai dit : "Je m'excuse, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Samuel, ferme ton zip!" Pauvre p'tit! Il était mauve! Il était vraiment gêné, mais il fallait que je lui dise, parce qu'en plus, moi ça me déconcentre! »

Pour un rituel, c'en est tout un! On ne s'attendait certainement pas à ça. Les rires fusaient en studio, c'est peu dire!

Impériale à chacune de ses prestations scéniques, celle-ci a ensuite offert une interprétation sentie et franchement impressionnante de « Yodeling ». Comme Guylaine Tanguay l'a d'ailleurs confié un peu plus tôt en entrevue, celle-ci est fière de pouvoir dire qu'elle est une chanteuse, une vraie, et non seulement une chanteuse country. On lui souhaite de pouvoir continuer à s'épanouir et ainsi varier son art comme elle l'entend.

En outre, Guylaine poursuit sa tournée de spectacles jusqu'au printemps prochain. Pour un aperçu de ses prochaines représentations, on peut consulter son site web.

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusé les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.