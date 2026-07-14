Judi Richards réplique personnellement aux rumeurs sur la santé d'Yvon Deschamps

En début de semaine, la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud a mis en garde les internautes contre de fausses rumeurs concernant la santé de leur porte-parole. Les détails ici.

Voilà que, quelques heures plus tard, Judi Richards, la femme d'Yvon Deschamps, a renchéri.

« Allô les amis/ ies xxx

Il y a une nouvelle qui circule sur la santé de Yvon qui a été inventé de toute pièce. Yvon va très bien. Ce matin on jouait au Sudoku, cet après midi on a réparé une table extérieure qui avait besoin d’amour, et ce soir, il m’a fait un bon souper. A 90 ans Yvon fait un tour au CHUM, voir ses médecins pour des suivi de tests. Il n’ a rien de spécial.

Xx merci à tous qui m’ont écrit , inquiet pour Yvon. Vous êtes tous adorable !

Bisous !!!! », a-t-elle indiqué dans une première publication.

Puis, elle a ajouté : « Yvon est en pleine forme et me fait rire encore ? ( Photo d’il y a 15 secondes ) … attention au FAKE NEWS xxxx », a-t-elle indiqué en partageant une photo de son amoureux, souriant.

Voyez ses publications au bas de l'article.

Soulignons qu'Yvon Deschamps fêtera ses 91 ans le 31 juillet prochain. Malgré son âge vénérable, on le voit régulièrement fouler les tapis rouges en compagnie de sa douce. D'ailleurs, il nous a bien fait rire récemment, alors que nous lui demandions des nouvelles de sa santé. Voyez la vidéo ici.