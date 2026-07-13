Une rumeur persistante concernant Yvon Deschamps démentie

Lundi, la page officielle d'Yvon Deschamps dénonçait de fausses nouvelles concernant son état de santé.

On pouvait lire ceci : « 👉 Mise au point

Depuis quelques jours, de fausses nouvelles circulent sur les réseaux sociaux prétendant qu'Yvon Deschamps serait malade et hospitalisé.

C'est complètement faux.

Ces publications sont inventées de toutes pièces dans le seul but de générer des clics et du trafic. Malheureusement, elles créent de l'inquiétude inutile auprès des donateurs, partenaires et de toutes les personnes qui suivent la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.

Nous tenons donc à vous rassurer :

❤ ❤Yvon va très bien! ❤❤Il profite pleinement de l'été et prépare déjà, avec Judi et l'équipe de la Fondation, la prochaine soirée-bénéfice, qui mettra notamment en vedette Ginette Reno, ainsi que plusieurs autres artistes de grand talent.

Nous vous invitons à ne pas partager ces fausses informations et à vous fier uniquement aux communications officielles de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud ou publiées sur cette page.

Merci de votre confiance et de votre précieux soutien. »

Voyez la publication au bas de l'article.

Pas plus tard qu'il y a un mois, nous l'avons croisé sur un tapis rouge et voyez ici ce qu'il nous disait sur sa santé.