Josélito Michaud célèbre 25 ans de mariage avec un témoignage touchant

Cette semaine, l'animateur et imprésario Josélito Michaud propose sur ses réseaux sociaux un témoignage touchant, soulignant ses 25 ans de mariage avec la chanteuse Véronique Béliveau.

Dans ce texte près du coeur, celui-ci rend hommage à sa femme, qui l'appuie dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est, notamment dans les moments difficiles qui traverse actuellement avec la maladie.

Nous les avons souvent croisés lors d'événements mondains et il s'agit d'un couple magnifique et uni, comme il ne s'en fait pas assez dans le showbiz québécois.

Josélito écrit : « 25 ANS MARIÉ À CETTE FEMME D’EXCEPTION.

Nous célébrons nos noces d’argent. Même si ça fait 31 ans que nous sommes ensemble. Fusionnels malgré de grandes différences. Nous éprouvons un immense respect l’un pour l’autre. Une forme d’admiration modérée. Nous nous aimons encore après toutes ces années passées.

Par les temps qui courent, avec les maux causés par les troubles neurologiques fonctionnels, elle m’est d’un soutien indéfectible. Son amour m’aide à traverser cette épreuve de meilleure

façon et en meilleure posture.

Belle Véronique, nous en avons connu des moments de toutes sortes tout au long de notre parcours amoureux mais jamais la pensée de quitter l’autre n’est venue embrouiller notre esprit. Ça aurait pu nous arriver. Nous n’étions pas l’abri de rien.

Tant que nous nous aimons, poursuivons la route, ensemble. Si tu le veux bien !!!

Je t’aime »

Nous souhaitons offrir nos félicitations à Josélito et son épouse pour ce jalon de vie important, tout en leur souhaitant du bonheur pour de nombreuses années à venir.

Rappelons que nous nous sommes entretenus récemment avec Josélito Michaud, qui nous a fait des confidences bouleversantes sur la maladie qui l'accable. Un entretien à coeur ouvert à lire ici.