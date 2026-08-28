Josélito Michaud annonce une excellente nouvelle pour sa santé

Cette semaine, Josélito Michaud a partagé une nouvelle plutôt encourageante sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il annonce se sentir beaucoup mieux, depuis qu'il a annoncé souffrir de troubles neurologiques fonctionnels (TNF).

Depuis l'annonce du diagnostic de la maladie, Josélito ne cesse de partager des extraits de son quotidien sur les réseaux sociaux, où il couvre d'éloges sa famille, qui prend bien soin de lui, malgré sa nouvelle réalité.

« MA SANTÉ VA MIEUX. Vous êtes très nombreux à m’écrire ou à m’arrêter pour me demander comment je vais. Votre bienveillance me touche. Énormément. Je tiens à vous remercier pour toutes ces attentions à mon endroit. Je veux vous rassurer : je vais mieux. De mieux en mieux. Ma femme est exceptionnelle dans ce processus de guérison. Mes enfants aussi. Nous renouvelons nos vœux ce dimanche, j’ai plein de beaux projets créatifs. Les troubles neurologiques fonctionnels (TNF) ne dicteront pas ma vie, même s’ils tentent parfois de le faire. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aller mieux. J’ai tout revu : mes priorités, mon rythme, ma façon d’habiter ma vie. J’ai mis de l’ordre dans le désordre et cherché un nouvel équilibre là où tout avait basculé. Je réinvente ma vie pour lui redonner tout son sens. Cette traversée m’a rappelé une vérité essentielle. La santé est le seul projet sur lequel nous ne devrions jamais transiger, que nous ne devrions ni négliger ni remettre à plus tard. Elle est le socle sur lequel repose tout le reste : nos rêves, nos ambitions, nos engagements et tout ce que nous souhaitons accomplir.

Sans fondations solides, aucun échafaudage ne peut tenir longtemps. Le corps, lui, se souvient de toutes les fois où il nous a chuchoté que quelque chose n’allait pas. Il se rappelle les malaises qu’il a dû manifester avec toujours plus d’insistance, jusqu’au jour où, faute d’avoir été entendu, il s’est mis à hurler et à imposer ses conditions. Car, tôt ou tard, c’est lui qui dicte les règles du jeu. Nous ne pouvons pas remonter le temps. Nous pouvons seulement apprendre. Écouter avant que le corps ne crie. Nous arrêter avant qu’il ne nous arrête. Nous choisir avant de ne plus avoir le choix. Prendre soin de soi n’est ni un luxe, ni un caprice, ni une faiblesse. C’est une responsabilité envers soi-même et envers toute la vie qu’il nous reste à vivre. J’ai appris… »

Voilà qui est rassurant! D'ailleurs, pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'en apprendre plus sur les TNF, Josélito prépare actuellement un documentaire percutant, qui lèvera le voile sur son quotidien touché par la maladie. Plus de détails ici.

En outre, Josélito fera son grand retour à la télé en tant qu’intervieweur, le temps d’un entretien réalisé dans le cadre de l’émission Pour une fois. Le mois prochain, lui ainsi que Carole Laure, Nathalie Petrowski et Danny St-Pierre auront la tâche de mettre en lumière différentes facette de Patrice Roy.

C'est à ne pas manquer le 26 septembre prochain à 20 h sur les ondes de Télé-Québec!