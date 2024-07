Josée Lavigueur rend hommage à ses deux filles (photos)

Lundi, Josée Lavigueur partageait une publication sur ses réseaux sociaux, soulignant ses 30 ans de complicité avec son conjoint, Normand Klinkow.

« 30 ans de complicité, de folies et d’aventures …Un peu de tout… des ptits, des grands et de “moyens moments” 🤪 Mais surtout du beau et du doux 💙 », écrivait-elle sur Instagram. « Norm…JTM🎈 C'était un petit mariage champêtre à Eastman! On n’oubliera jamais cette intense journée d’orages, d’électricité (et son départ (haha) et de bonheur 😂 »

Elle indique également : « Et dans tout ça… le plus beau cadeau qui soit…vous 2 nos belles exploratrices de la vie! Sarah et Léane Klinkow ».

Sur le tapis rouge de Waitress, où nous l'avons croisée, Josée Lavigueur nous disait qu'elle souhaitait faire une publication de « maman fière » de ses filles sur les réseaux sociaux, mais que celle-ci trouvait ça trop gênant. La mère maligne a planqué son message d'admiration à ses enfants dans une publication pour marquer ses 30 ans de mariage.

« Mes filles sont en pleine forme », nous disait-elle. « Sarah, ma plus vieille, elle est physio. Elle a 26 ans. Puis Léane, elle vient de finir son bac en design graphique à l'UQAM. Elle est aussi artiste tatoueuse. »

Voyez une photo des deux filles (première Sarah, seconde Léane) ci-dessous.

Rappelons que Josée Lavigueur a vécu beaucoup de deuils au cours de la dernière année.