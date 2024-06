Un autre décès dans la famille proche de Josée Lavigueur

Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour la sympathique Josée Lavigueur.

« J'ai perdu beaucoup de monde », nous disait-elle sur le tapis rouge de Waitress (photo au bas de l'article). « J'ai perdu mes parents, puis après, j'ai perdu ma belle-mère dans la même année. »

Elle ajoute que, tout récemment, a dû faire face à un autre deuil, celui de sa grand-maman. « Elle avait 101 ans », nous dit-elle.

On lui offre nos plus sincères condoléances, à elle et à sa famille.

Malgré ces épreuves qui sont venues se mettre sur son chemin, la spécialiste de l'entraînement physique reste forte malgré tout. « C'est comme ça. Il y a des périodes comme ça dans la vie », lance-t-elle, sereine.

Elle ajoute : « Sinon, professionnellement, ça va vraiment très, très bien. J'ai créé une plateforme web qui s'appelle "Ma Zone Fit" en 2018, et on a grandi beaucoup ».

« Ça me permet de continuer dans la même mission que j'avais avec les DVD. Je suis tellement heureuse de ça, parce que sinon, pour vrai, j'aurais probablement continué à faire des conférences. Je fais encore beaucoup de conférences, mais je n'ai pas le temps d'en faire autant que la demande existe », nous dit-elle.

