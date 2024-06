Josée Deschênes aborde une tradition qu'elle inculque à ses petits-enfants

Entre deux tournages ou répétitions, une priorité reste bien certaine pour Josée Deschênes : passer du temps en famille! C'est ce qu'elle nous expliquait en entrevue sur le plateau de Double jeu, alors qu'elle semble plus qu'épanouie que jamais dans son rôle de grand-maman.

Ses deux petites-filles ont respectivement cinq ans et deux ans et demi. « Ça, c'est vraiment mon grand bonheur. Je les vois le plus que je peux, au moins une fois par semaine. »

Elle nous expliquait qu'elle partage avec elles des moments privilégiés, en les initiant graduellement au théâtre. «J'attendais qu'elles grandissent pour qu'elles soient dans les âges des pièces. Il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a, je les prends. Je suis allée en voir une en fin de semaine avec elles. Elles sont trop mignonnes. Elles sont fascinée par ça, les éclairages... »

Moi, j'aime ça, créer cette habitude-là avec elles parce que, moi, le théâtre, c'est mes premières amours. Il y a comme quelque chose de... Avec mamie, papi, c'est ça qu'on fait. Pour qu’elles se rappellent de ça plus tard.

« Mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, je les amenais à la Maison Théâtre. Je les abonnais. » Et cette tradition qu'elle a débutée avec la génération précédente, elle compte bien la poursuivre. « Alors je vais les amener, même ados, avec moi, elles sont abonnées. Je vais suivre ça et plus elles grandissent, plus il y a de choix. »

Peut-être auront-elles la chance de voir leur grand-mère jouer sur scène un de ces jours. D'ailleurs, la comédienne fait partie de l'adaptation théâtrale du film mythique Le père Noël est une ordure, qui est en représentation cet été à Québec, puis à Gatineau et enfin, à Brossard. Une tournée de supplémentaires se promènera à travers la province tout au long de l'année également. Voyez toutes les dates ici.

En plus de ses collaborations régulières comme chakra à Je viens vers toi, qui reprendront dès l'automne, Josée Deschênes sera aussi de la nouvelle comédie policière Double jeu, qui verra le jour l'hiver prochain sur CRAVE. Ce sera la toute première fois qu'elle interprétera une policière dans sa carrière! Voyez-la dans son rôle dans la photo d'entête ainsi que dans les images ci-bas.