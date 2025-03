Jonathan Bibeau de Ma mère, ton père révèle l'identité de sa conjointe

Jonathan Bibeau de Ma mère, ton père a dévoilé, le jour de la Saint-Valentin, qu'il avait trouvé l'amour.

Par contre, il ne disait pas qui était l'heureuse élue. Il a seulement partagé une photo de sa douce, le visage caché par ses cheveux.

Voilà que, cette semaine, l'entrepreneur dans le domaine nautique de L'Assomption a dévoilé le nom de celle qui fait battre son coeur. Il s'agit de Kristel Buendia Larouche.

Selon sa bio sur son site web, Kristel est une « conférencière reconnue, coach certifiée et maman triathlète, [elle] inspire par sa résilience et son parcours exceptionnel. Championne de karaté multi-titrée, investisseuse immobilière prospère et entrepreneure passionnée, elle incarne l’équilibre entre carrière, famille et accomplissement personnel. »

Elle a créé le programme Reborn, qui « guide les femmes et les hommes dans un voyage transformateur, leur offrant les outils pour surmonter le stress et l’isolement de l’entrepreneuriat ».

Récemment, Jonathan posait aux côtés de sa conjointe lors de la conférence FIMAR 2025.

Il écrivait ceci : « Kristel Buendia Larouche, ton parcours et ta détermination me rappellent chaque jour à quel point tout est possible avec passion et persévérance.

Continue de briller et d'inspirer les femmes entrepreneures du Québec. Je suis honoré de marcher à tes côtés. »

Elle a répondu ceci en commentaire sous la publication : « Merci mon amour, je suis tellement heureuse d'avoir vécu ce moment avec toi. Ce n'est que le début d'une belle aventure ensemble. ❤️ Ton soutien et tes mots me touchent profondément ✨ »

Voyez une photo du couple et deux de Kristel ci-dessous.