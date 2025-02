Jonathan de Ma mère, ton père a trouvé l'amour

Au lendemain de la Saint-Valentin, Jonathan Bibeau, qu'on a découvert grâce à la téléréalité Ma mère, ton père, révélait qu'il a trouvé l'amour.

« [...] je veux mettre à l’honneur celle qui fait battre mon cœur », écrivait-il.

« Oui, c’est elle !

Celle qui m’élève, qui illumine mes journées de son sourire, celle qui veille sur moi avec tant de douceur et fait de mon bonheur sa priorité.

À chaque instant passé ensemble, je me sens l’homme le plus chanceux du monde. Notre histoire s’écrit jour après jour, et chaque page est un trésor rempli d’amour et de complicité.

Merci d’être entrée dans ma vie. 🫶❤️ »

Il ne dévoile pas l'identité de son amoureuse, mais partage une photo de celle-ci, qui a le visage dissimulé sous sa splendide chevelure.

Rappelons que Jonathan a récemment rejoint une agence d'artistes et souhaite devenir acteur. On apprenait d'ailleurs tout récemment qu'il était en attente d'une réponse pour apparaître dans une publicité « percutante ». Nous lui souhaitons que ce contrat soit le premier pas vers une carrière florissante!