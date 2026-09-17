Joe Bocan pose avec son fils chanteur sur un tapis rouge

Mercredi soir, de nombreuses personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge de la première médiatique du film La meilleure façon, c'est par accident de Noémie D. Leclerc, l'amoureuse de l'auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir.

Joe Bocan a posé pour les photographes en compagnie de son fils, le chanteur Yuki Dreams Again.

Sur la photo au bas de l'article, on peut voir la mère, le fils et la conjointe de ce dernier, Somi Amyl, aussi chanteuse.

Vous pouvez entendre un extrait de la performance de Yuki Dreams Again - Samuel Bocan-Biddle de son vrai nom - à Belle et Bum au bas de l'article.

Précisons que le père de Samuel est Charles Biddle Jr, un chanteur et musicien, lui-même petit-fils du célèbre contrebassiste de jazz Charles Biddle.

On peut dire que la musique coule littéralement dans les veines de Samuel!

Notons que nous pouvons voir Joe Bocan à la télé ces jours-ci alors qu'elle incarne Rita Lamontagne dans la série Indomptables.

Voyez toutes les photos de la première du film La meilleure façon, c'est par accident ici.