Hubert Lenoir pose avec ses parents pour une occasion bien spéciale

Ce mercredi, au Théâtre Outremont de Montréal, avait lieu la première du film La meilleure façon, c'est par accident. Il s'agit d'un essai documentaire signé Noémie D. Leclerc, la conjointe de longue date d'Hubert Lenoir. Celui-ci signe d'ailleurs la musique du film de son amoureuse.

Pour l'occasion, nombre de personnalités se sont présentées pour une première définitivement sous le signe de l'originalité. Voyez toutes les photos de l'événement plus bas.

C'est à cette occasion que le musicien Hubert Lenoir a posé en compagnie de ses parents.

Voyez la photo de famille ci-dessous.

Dans La meilleure façon, c'est par accident, la jeune cinéaste replonge dans ses archives vidéo pour finalement réaliser qu’elle n'a jamais filmé son père adoptif avant son décès – sauf une fois, par accident. Maintenant à l’aube de la fin du monde, elle veille à filmer l’extraordinaire dans l’ordinaire… lui aussi voué à disparaître.

On la retrouve donc en compagnie de tous ceux qui évoluent autour d'elle et son conjoint, dans un film qui est décrit comme « un joyeux chaos qui finit par toucher au cœur » sur notre site partenaire, Cinoche.com. Lisez la critique du film ici.

Le film prend l'affiche ce vendredi 18 septembre partout au Québec.

Notons qu'Hubert Lenoir se fait plutôt rare depuis quelques années, lui qui a confié être à la retraite. Il faut croire que ce beau projet de sa conjointe valait la peine de revenir momentanément dans la lumière!