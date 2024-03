Jeanick Fournier pose avec ses deux enfants pour la bonne cause

Toute la semaine, les vedettes québécoises ont partagé des photos d'eux-mêmes et/ou des membres de leur famille avec le nouveau chandail de la campagne Différent comme toi de la Fondation Véro et Louis.

La chanteuse Jeanick Fournier s'est jointe à la danse en arborant elle aussi le vêtement sur ses réseaux sociaux. Elle a dévoilé deux selfies d'elle avec ses deux adorables enfants, Yohan, âgé de 14 ans, et Emma, qui a 10 ans, sur Instagram vendredi.

L'artiste nous disait récemment que son garçon et sa fille, vivant tous deux avec le syndrome de la trisomie, ont « le gène du bonheur à 3 millions dans le plafond », et on peut le sentir sur ces clichés! Voyez-les au bas de l'article.

Nous lui avons récemment demandé comment ses enfants s'adaptent à la vie d'artiste de leur maman. Pour le savoir, lisez notre entrevue ici.

Vous pouvez vous aussi participer à la campagne Différent comme toi en vous procurant des t-shirts ou des molletons sur le site web de la fondation ici.

En ce qui concerne Jeanick Fournier, vous pouvez la découvrir dans la série documentaire Jeanick Fournier - L'histoire d'une voix sur la plateforme Vrai, disponible dès maintenant.