Jean-Sébastien Girard et Simon Boulerice avouent avoir déjà été en couple

Mardi, à Sucré salé, Mélanie Maynard recevait Simon Boulerice. Elle a fait venir en surprise son ami Jean-Sébastien Girard sur le plateau et, ensemble, ils ont parlé de leur relation.

« J'aimerais ça dire qu'on s'est rencontré sur un plateau, mais non, on s'est connu sur le réseau contact », indique l'animateur de Bonsoir bonsoir.

Simon était alors au Cégep et Jean-Sébastien, un jeune recherchiste. Il se sont fréquentés pendant quelques mois.

« Il a refusé la rupture », indique Jean-Sébastien. « J'étais comme : "OK, on va continuer un petit bout". Je vais continuer comme ça jusqu'à la Saint-Valentin, je pense. »

« Tu as vécu avec sa mère et Jean-Sébastien? », s'interroge alors l'animatrice.

« Tu me disais que c'était ta coloc au départ, tu te rappelles? Ah oui, oui. J'étais pour vrai avec ma mère à l'époque », indique le remplaçant de Jean-Philippe Wauthier.

Il ajoute : « Il y a quelque chose de formidable, quand même, que je me souviens, c'est qu'il était un des premiers à me montrer sa plume... sa plume littéraire! [...] Il m'avait donné je pense un roman et une pièce, je commence à lire ça. "OK, il se passe de quoi?" C'est un auteur, Simon. Il va être publié. Il a du talent. Il y a un univers, il y a des personnages qui m'ont pris au coeur rapidement. Des écorchés, des exclus. J'avais l'impression que c'était une autre génération de Michel Tremblay, avec un ton unique en même temps. »

Il termine l'échange en disant : « Alors, j'aurais pu rester avec et on serait devenu un "power couple"! »

Voyez l'extrait ci-dessous.