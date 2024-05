Jean-Philippe Perras invente un personnage qui vous fera craquer de rire

L'auteur-compositeur-interprète Alex Nevsky lance aujourd'hui un nouveau simple intitulé « Répondre aux oiseaux », un titre assez rythmé qui risque de mettre du soleil dans votre quotidien printanier.

Pour en faire la promotion, il a demandé l'aide de son bon ami Jean-Philippe Perras et le résultat est pour le moins hilarant.

Le comédien a décidé de s'inventer un personnage, le directeur artistique Michel Daniel, alors que celui-ci propose des idées de pochettes pour le nouveau single.

Même là, on peut constater à quel point Jean-Philippe Perras est un bon comédien, puisqu'il est pratiquement méconnaissable, surtout si on le compare à l'horrible Christian Savard qu'il a joué dans la série L'Empereur.

Le personnage a aussi été utilisé dans le podcast des personnages cette semaine.

Voyez le résultat dans la publication ci-dessous.

Par ailleurs, sachez que c'est finalement la fille d'Alex Nevsky et Vanessa Pilon, Claire, qui signe la pochette avec l'une de ses magnifiques créations d'enfant. C'est parfaitement dans le ton, en plus de nous faire sourire!

Sachez également que Jean-Philippe Perras a aussi lancé un nouveau simple cette semaine, avec son groupe Gustafson, intitulée « Chrysanthèmes ». Écoutez le résultat heureux dans la publication tout au bas de cet article.

Jean-Philppe décrit la chanson ainsi : « C’est comme un petit cantique pop printanier; une chanson qui évoque tout ce qu’on enterre, qu’on doit laisser derrière nous, pour avancer et s’élever un peu plus. En oubliant l’ivresse d’être aimé et ce besoin moderne d’être vu, il nous poussera peut-être des fleurs au bout des doigts et une envie de célébrer. »