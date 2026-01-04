Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Jean-Philippe Dion victime d’une fâcheuse mésaventure

« JE NE SORS PLUS. »

Image de l'article Jean-Philippe Dion victime d’une fâcheuse mésaventure
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Cette semaine, l'animateur Jean-Philippe Dion terminait ses vacances, après une pause plus que méritée. Il faut dire que le producteur ne chôme pas et ce, depuis plusieurs années, lui qui est successivement derrière plusieurs grands succès télévisuels.

Son plus récent projet en date, Sucré Givré, promet de nous en mettre plein la vue en nous réchauffant l'âme, tout l'hiver. En compagnie de collaborateurs issus de tous les horizons, ils auront pour mission de nous faire patienter jusqu'à l'arrivée de la chaude saison.

Cependant, loin des réjouissances, Jean-Philippe a partagé ce samedi à ses abonnés sur les réseaux sociaux une fâcheuse situation dans laquelle il s'est retrouvé, au retour d'un séjour au chalet. Il raconte :

« On est revenu de la campagne hier. J'ai oublié mon cell au chalet. On est retourné le chercher. Je n'avais plus d'énergie dans ma batterie d'auto à cause du froid. Essayé 6-7 bornes publiques. Mon char ne voulait pas prendre la charge. Les pieds gelés. L'auto pleine de bouffe, de cadeaux et un chien! On est allé se réchauffer chez la soeur/beau-frère. On a vidé l'auto. On a fait remorquer l'auto chez le concessionnaire. J'ai essayé de le brancher sur place. Tout fonctionnait. Suis revenu à la maison avec l'auto. La grande joie de fin de vacances! JE NE SORS PLUS. Et surveillez un VUS en vente sur Marketplace! »

Quelle mésaventure qui, on s'en doute bien, a dû avoir l'effet d'une douche froide sur la fin de ce moment de repos pour Jean-Philippe et sa famille! Ce dernier a d'ailleurs partagé une photo du véhicule en question, en train d'être remorqué. Voyez la photo ci-dessous, avec la mention « Comment bien finir les vacances! Vive les voitures électriques! »

Dès demain à 19 h 30 sur la chaîne TVA, on ne manque pas Sucré Givré, avec Jean-Philippe Dion. Découvrez dans cet article qui seront les premiers invités de la semaine.

Mentionné dans cet article

Photo de Jean-Philippe Dion
Jean-Philippe Dion

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.3 - feb4bdb7