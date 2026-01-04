Jean-Philippe Dion victime d’une fâcheuse mésaventure

Cette semaine, l'animateur Jean-Philippe Dion terminait ses vacances, après une pause plus que méritée. Il faut dire que le producteur ne chôme pas et ce, depuis plusieurs années, lui qui est successivement derrière plusieurs grands succès télévisuels.

Son plus récent projet en date, Sucré Givré, promet de nous en mettre plein la vue en nous réchauffant l'âme, tout l'hiver. En compagnie de collaborateurs issus de tous les horizons, ils auront pour mission de nous faire patienter jusqu'à l'arrivée de la chaude saison.

Cependant, loin des réjouissances, Jean-Philippe a partagé ce samedi à ses abonnés sur les réseaux sociaux une fâcheuse situation dans laquelle il s'est retrouvé, au retour d'un séjour au chalet. Il raconte :

« On est revenu de la campagne hier. J'ai oublié mon cell au chalet. On est retourné le chercher. Je n'avais plus d'énergie dans ma batterie d'auto à cause du froid. Essayé 6-7 bornes publiques. Mon char ne voulait pas prendre la charge. Les pieds gelés. L'auto pleine de bouffe, de cadeaux et un chien! On est allé se réchauffer chez la soeur/beau-frère. On a vidé l'auto. On a fait remorquer l'auto chez le concessionnaire. J'ai essayé de le brancher sur place. Tout fonctionnait. Suis revenu à la maison avec l'auto. La grande joie de fin de vacances! JE NE SORS PLUS. Et surveillez un VUS en vente sur Marketplace! »

Quelle mésaventure qui, on s'en doute bien, a dû avoir l'effet d'une douche froide sur la fin de ce moment de repos pour Jean-Philippe et sa famille! Ce dernier a d'ailleurs partagé une photo du véhicule en question, en train d'être remorqué. Voyez la photo ci-dessous, avec la mention « Comment bien finir les vacances! Vive les voitures électriques! »

Dès demain à 19 h 30 sur la chaîne TVA, on ne manque pas Sucré Givré, avec Jean-Philippe Dion. Découvrez dans cet article qui seront les premiers invités de la semaine.