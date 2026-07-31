Jean-Philippe Dion dévoile de superbes images de son nouveau chalet

En début d'année, nous apprenions avec un pincement au coeur que Jean-Philippe Dion avait décidé de mettre en vente son emblématique chalet. Pour beaucoup, la vente de la propriété signifiait la fin pure et simple de La vraie nature.

Or, récemment, l'animateur et producteur avait révélé qu'il avait entrepris de longs mois de rénovations d'un tout nouveau chalet. Et c'est absolument magnifique! Ainsi, ce vendredi, Jean-Philippe a indiqué, via une publication sur les réseaux sociaux, que son projet était maintenant terminé. De quoi alimenter les rumeurs d'une nouvelle et potentielle nouvelle saison du talk-show...

Chose certaine, on verrait bien ses futurs invités connus se confier sur l'imposante et sublime terrasse extérieure. Découvrez des photos en bas de cet article.

Il précise :

« C'est officiel: mon projet de rénovation est (presque) terminé ! Après des mois (et des mois) de travaux, nous voilà enfin installés dans notre nouveau chalet. On peut en profiter... vive les vacances à la campagne! J’ai choisi de faire un partenariat avec une entreprise de mon coin (Granby) pour l’installation d’une MAGNIFIQUE @sunlouvrepergolas. Je vous partagerai le tout dans les prochaines semaines! [...] L’installation de la pergola était la cerise sur le sundae de ce projet. »

Jean-Philippe termine ensuite, taquin : « Prêts à voir la prochaine étape? »

Dans la section des commentaires, plusieurs internautes expriment leur vif désir de voir dans leur télé ce magnifique chalet, pour une nouvelle saison de La vraie nature. Rappelons que, pour l'heure, ni la production ni la chaîne n'ont statué sur le sort définitif du rendez-vous hebdomadaire.

En outre, mentionnons que Jean-Philippe Dion sera derrière l'une des grandes nouveautés télé de l'hiver prochain, Hitster Québec. Plus d'infos ici.