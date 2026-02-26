Jean-Philippe Dion annonce l'adaptation québécoise d'un populaire jeu

Québecor Contenu annonce aujourd'hui, avec fierté, l'acquisition auprès de Fremantle du format télévisuel dérivé du jeu de société Hitster, devenu un véritable phénomène mondial.

Vous avez sûrement eu l'occasion de jeu à ce jeu musical lors de soirées entre amis ou en famille. Dans ce jeu de société, les participants doivent reconnaître des chansons, les dater et les placer dans la bonne chronologie.

L'adaptation québécoise, coproduite par Attraction et Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, marque une première en Amérique du Nord, confirmant la volonté de l'entreprise d'offrir des concepts spectaculaires, divertissants et rassembleurs.

Sur les réseaux sociaux, le producteur de Déferlantes Jean-Philippe Dion écrit : « Annonce! Êtes-vous fans comme nous du jeu HITSTER ? On aura la chance de coproduire l'adaptation télé avec Attraction pour Québecor Contenu. Yé! »

« Avec cette acquisition, nous confirmons notre engagement à enrichir notre offre de divertissement et à proposer des formats rassembleurs pour toutes les générations. Le jeu de société Hitster connait un grand succès au Québec et son adaptation télévisuelle deviendra également un incontournable pour tous les amateurs de musique et de rendez-vous forts en émotions! », souligne à son tour Nathalie Fabien, directrice générale, Programmation linéaire et numérique, de Groupe TVA et d'illico+.

« Hitster est un format qui englobe à merveille la joie que procure la musique et le pouvoir qu'elle a de rassembler les gens de toutes les générations, ce qui plaît particulièrement au public québécois. Nous sommes ravis de collaborer avec Attraction, Productions Déferlantes et nos partenaires chez Québecor Contenu pour offrir aux téléspectateurs un divertissement interactif et dynamique, mettant de l'avant les chansons, les souvenirs et les moments partagés qui nous rassemblent tous », ajoute Michela Di Mondo, vice-présidente exécutive, Distribution Canada, International, de Fremantle, détenteur des droits internationaux de distribution et de production du format.

Voilà une proposition qui pourrait rallier bien des téléspectateurs férus de musique!

Qui aimeriez-vous retrouver à l'animation de ce jeu musical?

L'adaptation québécoise est attendue en 2027. Tous les détails entourant cette nouvelle production, ainsi que la plateforme de diffusion, seront dévoilés ultérieurement.