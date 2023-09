Jean-Michel Anctil souligne l'anniversaire de sa coanimatrice de Ça finit bien la semaine de façon délicieuse

Julie Bélanger célébrait son anniversaire vendredi dernier.

Afin de souligner l'évènement, Jean-Michel Anctil avait fait faire un gâteau à sa coanimatrice qu'il lui a apporté sur le plateau de Ça finit bien la semaine.

C'est la créative Amélie Lavoie et son équipe de la compagnie Cake-toi qui ont réalisé le fabuleux dessert.

Découvrez-le au bas de l'article.

Notons que Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger recevront un Backstreet Boys sur leur plateau cette semaine. En effet, A. J. McLean est présentement en tournée de promotion au Québec pour la deuxième saison de son émission The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful.

Les animateurs accueilleront également une invitée chouchou : Marie-Ève Janvier. Ce sera aussi une première visite pour Sara Dufour, qui viendra parler de son nouvel album et du concours qui l’a propulsée dans Watatatow. Puis, au bar, une surprise attend Pierre-Luc Pomerleau.

Rappelons que, depuis le début de la saison télé, vous pouvez voir le frère de Julie Bélanger à la télévision. Apprenez-en plus ici.