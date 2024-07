Jean-François Mercier annonce remonter sur scène

Depuis Le clown est triste, un documentaire dans lequel il s'ouvre avec transparence sur sa santé mentale, Jean-François Mercier a donné peu de nouvelles à sa communauté. Ayant eu la force de se livrer avec vulnérabilité dans le projet, on devinait qu'il se porte mieux, mais ses futurs projets restaient toujours à confirmer. Bien entendu, les fans étaient emballés de retrouver l'animateur dans la deuxième saison de Quand les murs tombent sur CASA, mais étaient toujours dans le néant quand à un éventuel retour en humour.

Cette semaine, l'humoriste affirmait être en écriture d'un 4e spectacle.

Sous sa publication, de fidèles auditeurs se réjouissent de la nouvelle. Certains expliquant avoir déjà leurs billets, d'autres, l'encourageant avec bienveillance. « Fais toi confiance Mister, ça va bien aller 🌈👊🏼 », y lit-on. « Tu dis pas si ça va bien faque je vais continuer d'espérer que oui pis que tu prends soin de mon humoriste québécois préféré ! (...) », peut-on lire aussi en commentaire.

D'autant plus, des dates de rodage, pour tester son nouveau matériel, ont été déterminées. Certaines affichent déjà complet!

Sa publication se lit ainsi :

« Salut les amis! (Bon, je sais bien que ce ne sont pas juste des amis qui suivent mes réseaux sociaux mais justement, ceux-là, je ne les salue pas!) Je voulais vous donner des nouvelles de votre humoriste préféré mais comme c’est variable d’une personne à l’autre, je vais vous parler de moi à la place, ça va être plus simple.

Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles! Je suis présentement à l’écriture de mon 4ième spectacle que je présenterai en 2025. Quelques spectacles de rodages sont déjà en vente à partir de janvier 2025 si ça vous tente de venir tester mes nouvelles jokes pour que je sache lesquelles enlever si je ne veux pas me faire canceler!

Très hâte de vous revoir sur scène et de vous présenter mon nouveau matériel. D’ici là, on se croisera peut-être dans des festivals, des soirées d’humour ou dans des endroits qu’on fréquentera au même moment parce qu’on dira ce qu’on voudra mais c’est très difficile de se croiser quand on n’est pas à la même place au même moment. »

Retrouvez toutes les dates sur son site web, ici.