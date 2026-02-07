« J’allais directement dans le mur » : Daniel Corbin dévoile sa perte de poids

Ce vendredi, le populaire designer Daniel Corbin s'est affiché en toute vulnérabilité sur ses réseaux sociaux, dans une publication qui se veut inspirante, et dans laquelle il aborde sa santé sans détour.

Depuis quelque temps déjà, explique-t-il, le coanimateur de Vendre ou rénover au Québec a décidé de se remettre en forme, afin d'éviter d'éventuels problèmes de santé, en raison de certaines maladies déjà bien installées chez certains membres de sa famille. Il explique :

« Dans ma famille, il y a de la haute pression, du diabète et du cholestérol. Honnêtement, j’allais directement dans le mur… Il fallait absolument que je me prenne en main, ça n’a vraiment pas été facile de changer mes habitudes alimentaires, de sortir de mon bureau pour aller marcher et débuter à faire l’exercice. Aujourd’hui, c’est chose du passé. J’ai atteint mon poids santé naturellement, doucement. C’est rendu un mode de vie pour moi de bien manger et de faire l’exercice. De cette façon-là, je m’assure que je vais pouvoir être là longtemps, ben j’espère! lol »

Dans le carrousel de photos qui accompagne le texte, Daniel nous invite à constater l'évolution de sa remise en forme. Voyez le résultat en bas de cet article.

Au-delà d'une perte de poids, on ne peut que saluer le courage de Daniel de s'afficher comme tel sur les réseaux sociaux, en toute transparence. Sa collègue et amie Maïka Desnoyers, avec qui il partage l'animation de l'édition québécoise de Vendre ou rénover, a pour sa part commenté : « Good for you Dan!!! ❤️ »

Les deux comparses se retrouveront dans un nouvel épisode de Vendre ou rénover au Québec ce mardi à 20 h, sur les ondes de Canal Vie.

Pour l'occasion, nous suivrons Marc-Alexandre et Véronique, parents de deux enfants, dont la maison a rapidement démontré ses limites d'espace. Le bungalow qu'ils se sont ensuite procurés ne convenant plus à leurs besoins, ils ont décidé de faire appel aux services de Maïka et Daniel. Décideront-ils de vendre ou de rénover?