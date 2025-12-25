Jade Auclair-Roy présente sa nouvelle amoureuse

Jade Auclair-Roy, que le public a découvert à Masterchef Québec, a dévoilé une photo avec sa nouvelle amoureuse, Marie-Pier Fraser.

« Un premier Noël avec elle ❤️🎄 », écrivait-elle en accompagnement de l'image dans une story partagée sur Instagram le 24 décembre.

Les deux femmes sont resplendissantes!

Voyez la photo au bas de l'article.

En plus de ses vidéos appétissantes sur les réseaux sociaux, on peut voir Jade à Salut Bonjour, où elle fait des chroniques culinaires. Elle y était d'ailleurs pas plus tard que cette semaine où elle a cuisiné des crêpes sucrées-salées. Elle était ravie de pouvoir faire son move signature avec toute l'équipe.

On souhaite à Jade une année 2026 remplie de défis excitants!