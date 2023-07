Isabelle Racicot portait une robe époustouflante à l'animation de la Fête du Canada

Isabelle Racicot animait ce week-end le grand spectacle de la Fête du Canada, à Ottawa.

Pour l'occasion, elle avait enfilé une robe noire à entaille qui lui allait à ravir.

Elle avait loué le vêtement chez ByRotation. À noter que c'est de plus en plus commun de voir des stars louer leur tenue de soirée plutôt que de les acheter.

Voyez la robe en question au bas de l'article.

« Quel trip extraordinaire ce fut!!!! Contente d’avoir eu la chance d’animer en français et en anglais le spectacle de la Fête du Canada avec des artistes talentueux et généreux! C’est la plus belle façon de tomber en vacances!!!!!! 🥂🥂🥂 », écrit l'animatrice en accompagnement de ses photos de la soirée.

Notons que les artistes québécois France D'Amour, Roxane Bruneau, Les Louanges et Dubmatique sont montés sur scène lors de cette soirée festive. Il est possible de revoir le spectacle sur ICI.Tou.tv.