Ingrid Falaise est la toute première récipiendaire du prix Flora Tristan, qui lui a été remis hier soir, pour sa précieuse contribution dans la lutte contre la violence conjugale. Découvrez-en plus à ce sujet ici.

Sur son compte Instagram aujourd'hui, l'autrice et comédienne a partagé de magnifiques clichés qui ont immortalisé ce moment d'une grande importance. Découvrez les photos au bas de l'article.

La lauréate a aussi confié ceci:

« Hier soir, j’ai reçu le @prixfloratristan_officiel. Une reconnaissance qui m’émeut profondément.

Il y a dix ans, lorsque j’ai pris la parole publiquement pour la première fois, on parlait encore de crimes passionnels, de triangles amoureux.

La mort des femmes était reléguée aux faits divers.

Depuis, on a ramé. On a dénoncé. On a dérangé. On a réussi à entrer dans les salons, dans le cœur des gens, à éveiller les consciences et à briser des stéréotypes.

Mais aujourd’hui, on n’est plus dans l’explication. On n’a plus le temps pour ça.

On est dans l’action. »

[...]

« J’aurais pu faire partie des statistiques. J’ai sauvé ma peau.

Si je continue d’élever la voix, c’est pour la prochaine petite Ingrid. Pour celles qui tentent de s’en sortir. Pour celles qui ne sont plus là.

Depuis trop longtemps, on demande aux femmes de subir la violence, d’y survivre, de la dénoncer et de trouver les solutions pour y mettre fin.

Ce n’est pas aux femmes seules de porter le poids d’une violence qu’elles ne commettent pas. »

La comédienne lance ensuite un cri du coeur.

« J’appelle les hommes à se rallier. À refuser le sexisme ordinaire, à briser le silence, à prendre leur part de responsabilité. Parce que le changement commence aussi là. Dans nos maisons, dans nos conversations, dans l’éducation de nos garçons.

Prendre la parole, c’est parfois recevoir des applaudissements et des reconnaissances, mais aussi des vagues de haine.

Ben moi, je refuse que la haine l’emporte.

Je reçois ce prix avec une immense gratitude et je le partage avec toutes les pionnières, toutes les femmes sur le terrain qui ont ouvert la voie.

Il y avait tant à faire. Il y a encore tant à faire.

Le plus bel hommage qu’on puisse rendre aux femmes qu’on a perdues, c’est de tout faire pour que les prochaines restent en vie. ❤️

Merci à mes ami.es, mes allié.es, ma famille, mon fils et mon amoureux exceptionnel. Continuons de briser le silence ensemble. 📣 »

Showbizz.net tient à féliciter Ingrid Falaise pour ce prix de grande valeur et tellement mérité. Nous sommes extrêmement reconnaissants de son apport à cette lutte nécessaire contre la violence conjugale, ce fléau qui fait encore trop de victimes innocentes au Québec et partout dans le monde.

Si vous vivez de la violence morale ou physique, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide ici. Ce lien ne laisse aucune trace pouvant révéler que vous vous y êtes référé.