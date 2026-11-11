Ingrid Falaise sera la toute première lauréate d'un prix important

Cette année, pour souligner ses 40 ans d'existence, la Maison Flora Tristan, qui accueille et accompagne des femmes et des enfants victimes de violence conjugale, lance sa première édition du prix Flora Tristan. Ingrid Falaise sera la première à recevoir cette reconnaissance importante visant à souligner sa contribution pour faire avancer la lutte contre la violence conjugale.

C'est un choix qui nous apparaît tout à fait judicieux, puisqu'à une époque où le sujet demeurait extrêmement tabou, la comédienne a été l'une des rares personnalités publiques à oser raconter sa propre histoire.

Rappelons que c'est en octobre 2015 que l'autrice a publié son livre, Le Monstre, qui raconte l'horreur qu'elle a vécue à partir de ses 18 ans. Une minisérie québécoise du même nom est sortie ensuite en 2019, qui a rejoint un plus grand nombre de personnes encore.

Par son témoignage précieux, la Maison Flora Tristan est convaincue qu'Ingrid Falaise a ouvert la voie à d'autres femmes pour se sortir des griffes de leur bourreau, comme l'a souligné la porte-parole du prix Flora Tristan, la comédienne Salomé Corbo.

« Quand une femme trouve le courage de raconter son histoire, elle peut donner à d'autres la force de ne plus rester seules. Nous avons besoin de ces modèles positifs, de ces voix qui donnent de l'espoir et qui rappellent qu'il est possible de demander de l'aide. »

Le gala se tiendra le 18 novembre prochain, au Windsor à Montréal. Nous tenons à offrir toutes nos félicitations à la lauréate de cette première édition et saluons cette superbe initiative.

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