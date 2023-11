Il y a un an jour pour jour, Les Cowboys fringants étaient là... Beaucoup de choses se sont produits depuis

L'an dernier à pareille date, Les Cowboys fringants lançaient en grande pompe l'album enregistré avec l’Orchestre symphonique de Montréal.

Le baryton Dominique Côté, qui a participé à la captation en 2020, se souvient de ce moment important, survenu presque un an jour pour jour avec la cérémonie hommage à Karl Tremblay.

Même s'il était en plein traitement pour son cancer, le chanteur s'apprêtait à remonter sur la scène de l'OSM pour deux autres concerts.

Karl Tremblay était un guerrier et de le revoir, debout, fort et fier, un an avant son décès nous le rappelle encore.

Rappelons que les mots de Marie-Annick Lépine au Centre Bell mardi, alors qu'elle a parlé de ses derniers moments, nous habitent encore aujourd'hui. Lisez le tout ici.