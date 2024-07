Hubert Proulx montera sur scène avec son fils de 13 ans

Le comédien Hubert Proulx présentera bientôt un spectacle unique, inspiré de sa vie. On s'lâche pas! Une famille tissée serrée, est une pièce de théâtre qu'il co-écrit avec son garçon, Viktor Proulx. À 13 ans, le pré-adolescent est déjà comédien et montera avec son père sur scène pour interpréter cette oeuvre commune sous forme de dialogue. Quelle belle aventure à vivre en duo père-fils!

Jouant son propre rôle, Hubert abordera des thèmes entourant le sens de la famille. Connu pour son côté très engagé, tant dans ses prises de paroles que dans sa musique, c'est une question de modèles, de transmission, de paternité et de fraternité qu'il souhaite mettre en lumière dans cette oeuvre qui jonglera entre un ton sensible et humoristique. Le comédien et réalisateur Vincent Bolduc ajoute aussi son grain de sel au texte, alors que la flamboyante Anne Dorval en signe la mise en scène.

À travers l'oeuvre, il cherche aussi à rendre hommage à son frère.

À Sucré salé mardi soir, le comédien aux multiples talents confiait à Mélanie Maynard que celui-ci, Steeven, vit maintenant avec un handicap suite à une vie difficile et l'emprise de la toxicomanie. Dans son spectacle, il aborde le douloureux parallèle entre la chute de son frère et sa propre montée. Visiblement ému, il explique que, même s'il lui a annoncé son projet, la mémoire à court terme affaiblie de son frangin ne lui permet pas de retenir l'information.

À ses yeux, faire cette pièce avec son garçon est le meilleur des mondes, comme il n'a pas à choisir entre prendre la route pour vivre une tournée et passer du temps avec lui. Dès qu'Hubert a proposé à Viktor de raconter l'histoire de son oncle à ses côtés, le jeune a sauté sur l'occasion.

Bien qu'ils partiront en tournée et que ce soit une expérience inhabituelle à vivre en si bas âge, le fier papa affirme ne pas s'inquiéter pour la scolarité de son enfant, car il le décrit comme travaillant et talentueux.

Le communiqué de presse dévoile neuf dates de spectacle étendues sur une année, à compter du 9 novembre 2024. Tous les détails sur le site web.