Guy A. Lepage laisse les vieilles chicanes derrière et rend hommage à Denise Bombardier

Les choses n'ont pas toujours été simples entre Guy A. Lepage et Denise Bombardier, mais leur relation s'était améliorée ces dernières années, indique l'animateur de Tout le monde en parle dans une publication émouvante partagée sur les réseaux sociaux.

« Denise Bombardier a toujours eu le courage de ses opinions. Qu'on soit d'accord ou non avec ses opinions récentes, son travail comme journaliste et intervieweuse à Radio-Canada pendant 30 ans mérite d'être salué. Elle a fait sa place de façon marquante dans ce monde presque exclusivement masculin. Sur un plan plus personnel, j'ai eu beaucoup de plaisir à la croiser plusieurs fois dans mon quartier avec son charmant mari. Nos querelles étaient derrière nous et on s'entendait plutôt bien tous les deux. J'offre mes plus sincères condoléances à ses proches », écrit-il sur ses réseaux sociaux.

Plusieurs le félicitent pour son intervention humaine, dont le chanteur Yann Perreau qui écrit : « C’est très chic, Guy. Bravo. »

Évidemment, il n'est pas le seul à avoir souligné son triste décès. Plusieurs personnalités québécoises ont souligné son départ inattendu de façon touchante sur les réseaux sociaux. Voyez les publications de Nathalie Simard et de Pierre Karl Péladeau au bas de l'article.

On offre nous aussi nos sincères condoléances à la famille.