Guillaume Lemay-Thivierge foule un tapis rouge pour encourager une bonne amie

Ce mardi soir avait lieu la grande première du nouveau spectacle de Mariana Mazza, Foie gras, à la Salle Pierre-Mercure de Montréal.

Plusieurs de ses amis de l'industrie ont assisté à l'évènement, dont le couple de Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin.

Ils étaient d'ailleurs tout sourire! Voyez la photo au bas de l'article.

L'amitié entre Guillaume, Emily et Mariana ne date pas d'hier. Les trois artistes sont notamment de grands partenaires de voyages et de tennis.

Dans ce troisième one-man-show, Mariana Mazza dévoile davantage sa vulnérabilité. « Le chihuahua sur le Red Bull est officiellement remplacé par le tank au cœur de porcelaine », peut-on lire dans la description officielle de son spectacle.

Précisons que nous n'avions pas vu Guillaume Lemay-Thivierge dans beaucoup d'évènements médiatiques au cours de la dernière année, mais il semble revenir progressivement dans le regard public. D'ailleurs, il fera bientôt l'une de ses premières apparitions télé.