Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Guillaume Lemay-Thivierge foule un tapis rouge pour encourager une bonne amie

Il était accompagné de sa douce moitié.

Visionnement de presse de Si on s'aimait encore
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mardi soir avait lieu la grande première du nouveau spectacle de Mariana Mazza, Foie gras, à la Salle Pierre-Mercure de Montréal.

Plusieurs de ses amis de l'industrie ont assisté à l'évènement, dont le couple de Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin.

Ils étaient d'ailleurs tout sourire! Voyez la photo au bas de l'article.

L'amitié entre Guillaume, Emily et Mariana ne date pas d'hier. Les trois artistes sont notamment de grands partenaires de voyages et de tennis.

Dans ce troisième one-man-show, Mariana Mazza dévoile davantage sa vulnérabilité. « Le chihuahua sur le Red Bull est officiellement remplacé par le tank au cœur de porcelaine », peut-on lire dans la description officielle de son spectacle.

Consultez toutes ses dates de spectacles ici.

Précisons que nous n'avions pas vu Guillaume Lemay-Thivierge dans beaucoup d'évènements médiatiques au cours de la dernière année, mais il semble revenir progressivement dans le regard public. D'ailleurs, il fera bientôt l'une de ses premières apparitions télé. Découvrez tous les détails ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50