Guillaume Lemay-Thivierge fait ses premiers commentaires depuis la controverse

Le Magazine 7 Jours a eu l'occasion de croiser le comédien et animateur Guillaume Lemay-Thivierge, depuis la controverse qui l'a amené à prendre un pas de recul de la vie publique.

En effet, Guillaume Lemay-Thivierge et son amoureuse Émily Bégin se sont présentés au Défilé de mode Signature 2024 du Collège LaSalle, dont le maître de cérémonie était leur bon ami, leur styliste Andrew McNally.

Le journaliste du 7 jours, Patrick Delisle-Crevier, en a profité pour prendre des nouvelles de l'ancien animateur de Chanteurs Masqués.

Voici ce qu'il a répondu : « Je ne trouve pas ça facile de vivre tout ça, mais en même temps je suis très conscient qu’il y a des gens qui vivent des drames bien pires que le mien. Donc, dans les circonstances, je profite de ce temps pour me reposer, me ressourcer et pour être avec ma famille. Je fais aussi une introspection de tout ça et je laisse la vie s’occuper de la suite des choses. » Voyez l'article complet ici ou dans le 7 jours en kiosque.

Rappelons que nous pouvons voir Guillaume et Émily dans la seconde mouture de Si on s'aimait encore, alors qu'ils analysent l'aventure de couples qui consultent l'experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin. Le tournage s'était fait bien avant la controverse qui a affecté Guillaume Lemay-Thivierge, mais les téléspectateurs se montrent globalement très heureux de l'y retrouver.

Notons qu'il ne reste qu'une semaine à la 2e saison de Si on s'aimait encore.

Guillaume Lemay-Thivierge était sorti de son silence pour souligner la fête des Mères récemment.