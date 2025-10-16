Guillaume Lemay-Thivierge accorde une grande entrevue au 7 Jours : « Je suis le cœur de ce chaos »

Depuis la polémique de mars 2024, Guillaume Lemay-Thivierge a complètement disparu de l'espace publique. Cette semaine, il accordait une rare entrevue au magazine 7 Jours pour donner de ses nouvelles.

« Je vais de mieux en mieux. Je remonte la pente tranquillement », dit-il à la journaliste Michèle Lemieux.

Il s'exprime sur le rejet qu'il a vécu. « Le rejet fait jaillir quelque chose à l’intérieur de nous qu’on ne peut pas soupçonner tant qu’on ne le vit pas. Quand on le ressent, on se remet en question comme être humain, et non plus par rapport à sa carrière. »

Guillaume révèle également qu'un de ses enfants a vécu de l'intimidation à l'école. « Il fallait que je puisse l’écouter, lui demander comment il se sentait. Je devais réussir à l’accueillir comme un père, même si j’étais la cause de tout ça. »

Il ajoute : « [...] j’avais imposé ça à ma famille sans le vouloir: mes beaux-parents, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes cousins et cousines... Ça a eu un impact extrêmement large. J’ai ressenti de la culpabilité parce que je suis responsable de ce qui s’est passé. Je suis le cœur de ce chaos. »

Ne plus avoir accès à ce milieu qui est le sien depuis qu'il a six ans a été extrêmement éprouvant pour lui.

« J'allais reconduire mes enfants à l’école avec un beau sourire, je revenais à la maison, je me couchais en petite boule sur le plancher et j’essayais juste de respirer pour ne pas tomber en état de panique. Ç’a longtemps été mon quotidien. Je me suis demandé si ma vie était finie. Je me disais que si mes enfants et ma femme n’étaient pas là, je pourrais arrêter de vivre... »

Guillaume parle aussi des choses qu'il a mises en pratique pour se guérir : reprogrammation du cerveau, bains d’eau froide, psychothérapie, etc., ainsi que les leçons qu'il a tirées de ces évènements. Lisez l'entrevue complète ici.

Rappelons que Guillaume Lemay-Thivierge a refusé de participer à cette émission.