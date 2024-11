Guillaume Latendresse prend une pause de ses engagements professionnels

Oeuvrant dans le domaine des médias depuis sa retraite de la LNH, l'ex-joueur du Canadien de Montréal Guillaume Latendresse a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux qu'il mettait sur pause sa carrière professionnelle, pour une durée indéterminée.

En effet, pour prendre soin de sa santé mentale, celui-ci déclare qu'il se retire dès à présent de son rôle d'animateur de La Poche Bleue, d'analyste à TVA et auprès du Bataillon de Saint-Hyacinthe, la ligue nord-américaine de hockey qu'il a récemment acquise. Il explique :

« Je vis présentement des moments difficiles mentalement. C'est une situation récurrente depuis quelques années, probablement un symptôme de mes commotions durant ma carrière, et j'ai décidé d'essayer de régler mon problème cette semaine. Je prendrai donc une pause de toutes mes activités professionnelles, la Poche Bleue, TVA et le Bataillon - qui ont tous été très compréhensifs et qui m'ont offert le soutien nécessaire - afin de prendre du temps pour me soigner. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire depuis quelques années mais que j'ai toujours repoussée. »

Il termine son message en soulignant tout l'amour et le respect qu'il éprouve pour sa famille et ses fans, qui le suivent depuis ses débuts, en 2005. Il confie :

« Je me considère chanceux de pouvoir compter sur vous et j'ai déjà hâte de vous retrouver une fois que je me serai bien occupé de moi et de ma santé. À bientôt! - Guillaume »

Nous souhaitons toute la douceur et tout le temps nécessaire à Guillaume Latendresse pour qu'il puisse soigner sa santé et ainsi revenir en pleine forme à ses engagements professionnels. Nous saluons également son courage d'effectuer une telle annonce sur la place publique, contribuant à briser les barrières et les tabous entourant la santé mentale.

