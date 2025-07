Guillaume Lambert reçoit un cadeau de prompt rétablissement de la part de Sucré salé

Vendredi dernier, Guillaume Lambert a eu un accident lors d'une représentation de La pièce qui tourne mal.

Il s'est blessé gravement aux pieds et a récolté plusieurs ecchymoses. Ainsi, il a dû annuler tous ses engagements professionnels jusqu'à nouvel ordre. Voici qui le remplacera dans La pièce qui tourne mal.

Outre les segments qui ont déjà été tournés (comme son entrevue avec Irdens Exantus diffusée mardi), on ne risque pas de revoir Guillaume Lambert à Sucré salé cet été non plus.

L'équipe de l'émission estivale a envoyé des fleurs à son chroniqueur, accompagnées d'un doux message de prompt rétablissement. Une belle pensée!

Guillaume a aussi donné des nouvelles de sa santé physique et mentale. « Aujourd'hui le moral est correct mais y'a pire en même temps », écrit-il en dévoilant l'hématome sous son bras gauche.

Voyez les deux photos ci-dessous.

Au risque de se répéter, on souhaite un doux rétablissement au très sympathique Guillaume et de retrouver la santé rapidement!