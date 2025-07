Voici l'acteur qui prendra la relève de Guillaume Lambert dans La pièce qui tourne mal

Le week-end dernier, Guillaume Lambert a eu un accident et s'est sévèrement blessé lors d'une représentation du spectacle La pièce qui tourne mal, à Drummondville, suite à un problème technique. Tous les détails ici.

Comme le comédien ne pourra pas reprendre son rôle dans la pièce, il sera remplacé par Stéphane Breton [photos ici] dès le vendredi 18 juillet. Les représentations des 11, 12, 13 et 17 juillet 2025 seront reportées. L’équipe de la salle de spectacles contactera directement les détenteurs de billets concernés.

« Malgré toute la vigilance de l’équipe, un imprévu s’est glissé dans le scénario pourtant bien orchestré de cette comédie.

Nous tirons de cet événement toutes les leçons nécessaires pour renforcer encore davantage la sécurité et la vigilance de l’équipe technique et des comédiens en coulisses.

Ce bijou britannique roule à un rythme effréné, parfois plus proche d’un match de hockey que d’une pièce de théâtre traditionnelle. Même avec toute la préparation du monde, les arts vivants réservent parfois des surprises », indiquaient Mario Provencher et André Robitaille de Monarque Productions dans un communiqué de presse.

Ils terminent avec des remerciements : « 🙏 Un merci tout spécial aux agents des artistes, à l’UDA, à la Maison des arts Desjardins Drummondville et à notre relationniste de presse, qui, en quelques heures à peine, nous ont offert tout le soutien nécessaire pour que la magie puisse se poursuivre sans grande interruption, et ce, dans le plus grand respect de notre collègue au cœur de cette épreuve. »