Geneviève Schmidt souligne une formidable réussite dans sa carrière

La comédienne Geneviève Schmidt souligne aujourd'hui, sur ses réseaux sociaux, la réussite formidable d'un de ses projets.

En effet, le film Nos belles-soeurs, en salles depuis le 11 juillet dernier, a atteint les 3 millions $ au box-office québécois. Il s'agit en outre d'un jalon important, qui montre que notre cinéma québécois continue encore et toujours à intéresser le grand public.

Geneviève Schmidt écrit : « Nous avons dépassé le 3 millions au box-office . Exceptionnellement ; je suis sans mot. Un film à voir sur grand écran. Allez-y. »

Nous en profitons pour féliciter toute l'équipe, que ce soit le réalisateur et scénariste René Richard Cyr et toute l'équipe de comédiennes et comédiens qui ont donné vie à l'univers de Michel Tremblay.

Rappelons l'histoire : Dans un quartier tout sauf huppé de l'île de Montréal, à la fin des années 1960, Germaine Lauzon est l'heureuse gagnante d'un million de timbres grâce auxquels elle pourra enfin acheter par catalogue, tous les électroménagers, meubles, vêtements et autres accessoires dont elle a toujours rêvé. Lorsque la ménagère invite sa fille, sa soeur et ses voisines à une petite soirée pour l'aider à coller tous lesdits timbres dans les nombreux livrets de commandes, la jalousie s'installe de plus en plus chez ces femmes appartenant à une époque qui tarde à être révolue. Inspiré de la pièce « Les Belles-soeurs » de Michel Tremblay.

D'ailleurs, le film est encore dans de nombreuses salles au Québec, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore succombé. Allez-y!

Avant le lancement du film, Geneviève formulait un souhait particulier qui semble s'être réalisé. Lisez notre entrevue avec elle ici.

Notons que le film 1995 de Ricardo Trogi a aussi dépassé le cap des 2 millions de $ ce week-end, donc une autre grande réussite, toujours en salles.

Rappelons que nous retrouverons Geneviève Schmidt dans STAT à compter du lundi 9 septembre à 19 h sur les ondes de Radio-Canada. Son personnage traversera une difficile épreuve.